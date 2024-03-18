События недели: компания ОКТО во Владимире оставила без денег бывших сотрудников Важен каждый...

События недели: компания "ОКТО" во Владимире оставила без денег бывших сотрудниковВажен каждый голос. Третий день вместе со всей страной Владимирская область выбирает Президента.Массовая авария на "платке". Министр МЧС наблюдал за ходом учений на скоростной магистрали М12.Жесткая посадка. Прокуратура проверяет информацию о падении лифта в жилом комплексе "Отражение".В очередь за зарплатой. Компания "ОКТО" во Владимире оставила без денег бывших сотрудников.Позывной "Пассажир". На большие экраны вышла отечественная драма о событиях на Донбассе.Сплюшка в "Вороньем гнезде". В Центре помощи птицам под Киржачом выхаживают совёнка.