Высота снежного покрова во Владимирской области в этом году почти побила рекорд 2001 года. В регионе выпало 79 см осадков. Об этом рассказали в областном минтрансе. К началу марта высота

Высота снежного покрова во Владимирской области в этом году почти побила рекорд 2001 года. В регионе выпало 79 см осадков. Об этом рассказали в областном минтрансе. К началу марта высота сугробов составляет 53 см. Таяние снега идет активно, а значит, половодье близко. Для контроля за состоянием крупных рек установили несколько гидропостов. Так, 5 появились на