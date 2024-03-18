Об этом пишут местные СМИ.

В Кольчугино сняли с должности главного врача Центральной районной больницы. Об этом пишут местные СМИ.Так, с поста ушла Оксана Терентьева. Приказ об уходе она получила во вторник, 12 марта. По предварительной информации, она заявила начальству, что не может работать и главврачом, и начмедом.Вместе с Тереньтьевой ушла и М. А. Акимова, на плечах которой лежало льготное лекарственное обеспечение. Есть данные, что медики не уйдут из системы здравоохранения, а займут должности терапевта и фельдшера.