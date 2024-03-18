Почти 2 миллиона рублей заплатит фирма, которая должна была провести ремонт в школе №23, но не сделала этого. Подрядчик выполнил только 10% от объема работ. Как сообщили в надзорном ведомстве,

Почти 2 миллиона рублей заплатит фирма, которая должна была провести ремонт в школе №23, но не сделала этого. Подрядчик выполнил только 10% от объема работ. Как сообщили в надзорном ведомстве, образовательное учреждение заключило муниципальный контракт с компанией ООО «МИК Групп». Подрядчик должен был капитально отремонтировать фасады с устройством навесной фасадной системы и утеплить здание. По