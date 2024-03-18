Из сообщений на одном из форумов об отдыхе
*Съездил на Байкал. Охренел два раза: от природы и от плацкартного купе.
*Очень понравился Московский зоопарк. Отдыхали там с сыном две недели.
*Девушка ищет пару для поездки в Тугулым к родителям на всю жизнь.
*В Турцию больше не поеду!!! Аниматоры в отеле - здоровые бугаи, по-русски ни бум-бум!.. В семь утра вытаскивают на зарядку - пинками, криками... Жуткое дело!!!
*Мои фотки на пляже выложены здесь. Я - которая красивее.
*Сплавлялся на плотах по Чупсовой. Кайф! При прохождении порогов, правда, уносит стаканчики, но если их привязывать, то кайф!
*Куба! Отдых или смерть! Турфирма «Мучачос».
*В воскресенье решили с детьми сходить в Батут-парк. Заплатили по 500 рублей за билет, пришли. Реальное ки
еще анекдот!