В Коврове подрядчик оштрафован за то, что лишь на 10% отремонтировал СОШ №23. В пресс-службе...

В Коврове подрядчик оштрафован за то, что лишь на 10% отремонтировал СОШ №23.В пресс-службе прокуратуры Владимирской области рассказали, что между МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №23 города Коврова имени Героя Советского Союза Дмитрия Фёдоровича Устинова» и ООО «МИК Групп» был заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт фасадов с устройством навесной системы и утеплением здания образовательного учреждения.Срок выполнения работ указывался «до 15 ноября 2023 года». Но по неизвестным причинам подрядчик взятые на себя обязательства своевременно не исполнил.На момент прокурорской проверки им было выполнено лишь 10 % от общего объема работ, предусмотренных контрактом.Сообщается, что по факту нарушений прокурором в отношении руководителя подрядной организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ»), по результатам рассмотрения которого виновному назначен штраф в размере более 1,8 млн рублей.В настоящее время муниципальный контракт с ООО «МИК Групп» расторгнут в одностороннем порядке. И компания внесена в реестр недобросовестных поставщиков.Уточняется, что в данный момент к строительным работам приступил новый подрядчик.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области