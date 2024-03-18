Гости увидят картину Тройка, антикварное издание Мертвых душ и узнают много нового об образе русской тройки в искусстве.

В белокаменном подклете Старого Английского Двора в парке Зарядье с 21 марта по 5 мая пройдет выставка Александр Дейнека. Курская аномалия. Она объединяет два крупных юбилейных события: 215-летие со дня рождения Николая Гоголя и 125-летие со дня рождения Александра Дейнеки.Экспозиция организована совместно с Курской государственной картинной галереей имени А.А. Дейнеки и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) в рамках проекта #Подклет.Основным экспонатом выставки станет работа Тройка, написанная Александром Дейнекой в 1952 году к 100-летию со дня смерти Николая Гоголя. Полотно предоставлено Курской государственной картинной галереей. Впервые за последние 30 лет его можно будет увидеть в подлиннике.Кроме картины гостям покажут выпущенный в 1889 году экземпляр книги Сочинения Н.В. Гоголя. Том третий. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. В оформлении использовано факсимиле из прижизненного издания поэмы 1846 года, выполненного по рисунку автора, где рукой писателя изображена тройка. Экспонат предоставлен отделом редких книг научной библиотеки РАНХиГС.Помимо этого, с помощью мультимедийной коллекции проекта #Подклет зрители смогут ознакомиться с биографиями писателя и художника, рассказом об образе русской тройки в искусстве, а также кураторским разбором элементов экспонируемой картины, который дает полное представление обо всех замыслах Александра Дейнеки.Визуальное оформление белокаменного подклета создано художником и сокуратором Никитой Лукинским, а также нейрохудожницей Валерией Титовой, которая анимировала элементы полотна на больших зеркальных экранах экспозиции.