В реестр объектов культурного наследия Владимирской области включили дом Дунаевых Государственный...

В реестр объектов культурного наследия Владимирской области включили дом ДунаевыхГосударственный реестр объектов культурного наследия Владимирской области пополнился зданием в Коврове, - сообщили в региональной Инспекции госохраны объектов культурного наследия.Специалисты провели историко-культурную экспертизу, в ходе которой выявили, что «Дом жилой Дунаевых» в городе оружейников на улице Федорова необходимо зафиксировать, как особо важную культурную постройку 1843 года.Здание принадлежало известному семейству ковровских купцов благотворителей Дунаевых, сыгравших важную роль в социально-административном развитии города.Утверждены границы территории и режим использования территории объекта. Нормативный правовой акт размещен на официальном сайте Инспекции.Фото: Инспекция государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области