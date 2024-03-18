В реестр объектов культурного наследия Владимирской области включили дом Дунаевых
Государственный...
В реестр объектов культурного наследия Владимирской области включили дом Дунаевых
Государственный реестр объектов культурного наследия Владимирской области пополнился зданием в Коврове, - сообщили в региональной Инспекции госохраны объектов культурного наследия.
Специалисты провели историко-культурную экспертизу, в ходе которой выявили, что «Дом жилой Дунаевых» в городе оружейников на улице Федорова необходимо зафиксировать, как особо важную культурную постройку 1843 года.
Здание принадлежало известному семейству ковровских купцов благотворителей Дунаевых, сыгравших важную роль в социально-административном развитии города.
Утверждены границы территории и режим использования территории объекта. Нормативный правовой акт размещен на официальном сайте Инспекции.
Фото: Инспекция государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области