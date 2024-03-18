Владимира Путина поддержали почти 85% избирателей Владимирской области 18 марта Избирательная...

Владимира Путина поддержали почти 85% избирателей Владимирской области18 марта Избирательная комиссия Владимирской области подписала протокол об итогах голосования на выборах Президента Российской Федерации. Документ направят в ЦИК России.Выборы прошли в строгом соответствии с российским законодательством, - отмечает председатель Избирательной комиссии региона Вадим Минаев. Общая явка составила почти 70%.Во Владимирской области за действующего главу государства Владимира Путина (напомним, он участвовал в выборах, как самовыдвиженец) проголосовали почти 85% избирателей.Около 5% голосов набрал Владислав Даванков, - представитель партии "Новые люди".У коммуниста Николая Харитонова - 4,68% голосов.У Леонида Слуцкого ( ЛДПР) менее 4%.На президентских выборах впервые использовалась и система дистанционного электронного голосования. С помощью ДЭГа проголосовали свыше 111 тысяч избирателей. Копия протокола будет размещена и на сайте избирательной комиссии области.Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области:- Жалоб и обращений с нарушениями в избирательные комиссии не поступало. Что касается общей оценки, - я ее сейчас озвучил. Выборы прошли открыто, гласно. И тот результат, который мы получили, - это воля жителей Владимирской области.