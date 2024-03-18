Владимирцам рассказали, почему не стоит добавлять молоко в кофе Нейробиолог Роберт Лав рассказал,...

Владимирцам рассказали, почему не стоит добавлять молоко в кофеНейробиолог Роберт Лав рассказал, почему не рекомендуется добавлять молоко в кофе. Разберемся, как это влияет на здоровье.В целом, кофе — полезный напиток, который содержит полифенолы. Именно эти соединения являются антиоксидантами и защищают нас от развития некоторых видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и нейродегенеративных заболеваний (например, болезнь Паркинсона).Однако, эксперт предостерегает от распространенной привычки многих любителей кофе добавлять в него молоко, поскольку это может свести к минимуму некоторые преимущества для здоровья."Когда вы добавляете в кофе молоко, его белки связываются с полифенолами, снижая их всасывание и способность вашего организма усваивать эти полезные вещества и извлекать из них пользу", - отметил ученый.Роберт Лав сослался на научный обзор, опубликованный в журнале AOAC International, в котором были приведены результаты исследования об эффекте сочетания молока с рядом продуктов, содержащих полифенолы, включая кофе и ягоды.В Российской газете уточняют: вместо молока животных полезнее будет использовать альтернативное - кокосовое молоко или молоко из кешью. А также добавление топленого масла в кофе хорошо скажется на работе головного мозга. Но перед этим необходимо проконсультироваться с врачом.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений