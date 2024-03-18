Святыни привезут во Владимир 23 марта. В этот день в 17:00 в храме Архангела Михаила на Студёной горе пройдет торжественная встреча. Поклониться частицам мощей и иконам можно будет с семи утра

Святыни привезут во Владимир 23 марта. В этот день в 17:00 в храме Архангела Михаила на Студёной горе пройдет торжественная встреча. Поклониться частицам мощей и иконам можно будет с семи утра до семи часов вечера до 28 апреля. Как подчеркнули во Владимирской епархии, к Николаю Чудотворцу и Георгию Победоносцу принято обращаться в молитвах за бойцов,