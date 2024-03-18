Владимирская фотомодель идет навстречу мечте, несмотря на диагноз Сильным духом покоряется мир...

Владимирская фотомодель идет навстречу мечте, несмотря на диагнозСильным духом покоряется мир моды. Наша землячка Арина Костакова идет навстречу мечте, несмотря на свой диагноз. Полина Лаптева пообщалась с юной владимирской фотомодельюУверенная походка, грация и пластичность движений. Уже три года Арина постигает секреты модельной индустрии, учась позировать. Долгое время жизнь девочки не была полноценной. Она до сих пор продолжает курс лечения в Москве. У Арины нефротический синдром, - отторжение организмом жизненно важных органов и нарушения иммунной системы, но девочка не опускает руки, а работает над собой, ставит себе новые цели.Анжелика Костакова, мама Арины:- За эти годы она стала намного раскрепощеннее. Успехи у нее колоссальные за 3 года, снимались для программ "fashion tv", для нее было интервью, когда она выиграла интервью в модельной школе.Арина Костакова, модель:- Я когда болела, общения не было ни с кем. То есть я сидела дома, ходила по больницам. Я была стеснительная. Изначально я туда шла, чтобы раскрепоститься и быть уверенной. Потом мне начало это нравиться, и я решила дальше ходить.И дошла до подиума. Двенадцатилетняя модель уже побывала на нескольких модных показах во Владимире, Москве, Минске. На всероссийских и международных неделях моды примерила одежду эксклюзивных брендов.Арина Костакова, модель:- Мы учим проходку,потом мы идем к визажистам, нам делают макияж, а потом уже прическу. Потом мы подготавливаемся к показу, и дальше уже сам выход.Мария Леготина, генеральный директор модельного агентства:- Модельное агентство - это про раскрытие потенциала в человеке. Это очень раскрепощает и помогает в жизни в дальнейшем двигаться, с горящими глазами идти и слушать себя, идти к своей цели. Ничего не бояться. Потому что все именно...в нас.Уроки по фэшн-позированию, актерскому мастерству, дефиле и макияжу позволили девушке раскрепоститься, почувствовать себя увереннее. В фэшн мастерской - целая лаборатория по созданию модных образов. На этих фотографиях продумана каждая деталь: от макияжа и одежды до светового дизайна.Арина Костакова, модель:- В первый год мы учились правильно ходить. Со второго года мы начали учить различные точки. Тройная, пружинка.- Что такое точки?- Точки - это когда на конце подиума останавливаешься и делаешь различные элементы.Например, как в этом дефиле, чтобы подчеркнуть свою красоту и уникальность. Девочка признается - не все получалось сразу. Но под руководством наставников появилась вера в свою мечту.Арина Костакова, модель:- Есть уже какие - то кумиры в сфере моды?- Нет!- Ориентируешься только на себя?- Да!Работа над собой и принятие себя - процесс творческий. В планах Арины - движение в мир высокой моды - шаг за шагом, игра на гитаре и пробы себя в роли телеведущей.Полина Лаптева, Андрей Беляков "Вести-Владимир"