Ниже 33-го региона разместились только Костромской и Калужский регионы.

Владимирская область оказалась в тройке худших по явке избирателей в Центрально-Федеральном округе. Ниже 33-го региона разместились только Костромской и Калужский регионы.На выборах Президента РФ приняло участие 69,26% владимирцев. Лидером в этом списке стала Белгородская область, там проголосовало 87% жителей, на втором месте – Брянская. Там приняло участие 83,46% людей. Наши соседи – Ивановцы – замкнули тройку, там на выборы пришли 81,25% избирателей.