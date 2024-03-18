Во Владимире 30 сотрудников МЧС и 11 единиц техники тушили мощный пожар в гаражном боксе. Накануне...

Во Владимире 30 сотрудников МЧС и 11 единиц техники тушили мощный пожар в гаражном боксе.Накануне (17 марта в 19:24) в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре гаражного бокса по адресу: город Владимир, улица Большая Нижегородская, дом 124 «А», на предварительной площади 600 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала.Известно, что к ликвидации пожара привлекались 11 единиц техники и 30 человек личного состава.Сообщается, что открытое горение было ликвидировано в 21:42.В 7:30 утра 18 марта сотрудники МЧС России полностью потушили пожар.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо оперативно звонить по телефонам «01» или «101».Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Видео, фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области