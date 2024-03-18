Дом № 169/34 на улице Лакина был признан аварийным еще в 2014 году, а расселить всех жильцов должны были до декабря 2020 года. Тем не менее, предоставлять людям другие квартиры власти не спешили. Как

Дом № 169/34 на улице Лакина был признан аварийным еще в 2014 году, а расселить всех жильцов должны были до декабря 2020 года. Тем не менее, предоставлять людям другие квартиры власти не спешили. Как сообщили в прокуратуре, на момент надзорных мероприятий в 6 квартирах были зарегистрированы и продолжали проживать в небезопасных условиях 14 человек. В