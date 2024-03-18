Ночью, 18 марта с 20:00 и до 7:00 утра 19 марта, во Владимире пройдет уборка улиц и газонов от снега. Владимирцев просят не оставлять автомобили на некоторых участках, чтобы машины не помешали работе

Ночью, 18 марта с 20:00 и до 7:00 утра 19 марта, во Владимире пройдет уборка улиц и газонов от снега. Владимирцев просят не оставлять автомобили на некоторых участках, чтобы машины не помешали работе спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Адреса следующие: – Октябрьский проспект (газон); – Большая Московская, 43 (УМВД); – Мира (газон);