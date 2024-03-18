В минувшее воскресенье случился пожар по адресу ул. Б. Нижегородская, д. 124 а. Загорелся гаражный бокс в промзоне возле Клязьмы. Звонок в тревожное ведомство поступил 17 марта в 19:24. На место

В минувшее воскресенье случился пожар по адресу ул. Б. Нижегородская, д. 124 а. Загорелся гаражный бокс в промзоне возле Клязьмы. Звонок в тревожное ведомство поступил 17 марта в 19:24. На место выехали 30 спасателей и 11 единиц техники. Предварительная площадь пожара – 600 квадратных метров. Причина возгорания пока неизвестна. К счастью, обошлось без пострадавших. Прокомментируйте