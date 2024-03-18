Во Владимирской области более 400 многодетных мам вышли на пенсию досрочно. Речь идет про...

Во Владимирской области более 400 многодетных мам вышли на пенсию досрочно.Речь идет про статистику за 2023 год. Пресс-служба Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Владимирской области напоминает, что многодетные мамы имеют право выйти на пенсию досрочно.В 50 лет ее назначают женщинам, воспитавшим пятерых и более детей, в 56 лет - мамам четверых детей, в 57 лет - троих детей.Во Владимирской области в 2023 году правом выйти на пенсию досрочно воспользовались 409 жительниц региона, 313 из которых воспитали троих детей, 52 - четверых детей и 44 - пятерых и более детей.«Для назначения данного вида пенсии для женщин есть ряд важных условий. Это — наличие не менее 15 лет страхового стажа и не менее 28,2 пенсионных коэффициента. Правом на получение страховой пенсии досрочно обладают также мамы, которые воспитывают усыновленных детей. Если женщина была лишена родительских прав или по каким-то причинам оставила детей до исполнения им 8 лет, она может выйти на пенсию только на общих основаниях», - рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по Владимирской области Антон Курбаков.Важно: право - выйти на заслуженный отдых досрочно есть у одного из родителей ребенка с инвалидностью. Матери в таком случае пенсия назначается в 50 лет, при наличии страхового стажа не менее 15 лет, а отцу - в 55 лет.Если досрочно на пенсию уходит отец ребенка, то страховой стаж у него должен быть не менее 20 лет. В 2023 году данным правом воспользовались 467 жителей Владимирской области.Заявление на назначение пенсии досрочно можно подать через портал госуслуг, в МФЦ или клиентских службах Отделения СФР по Владимирской области.Единый контакт-центр Отделения СФР по Владимирской области: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный).Фото: freepik.com