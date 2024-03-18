Во Владимирской области продолжают тестировать валидаторы Владимирских безбилетников, не...

Во Владимирской области продолжают тестировать валидаторыВладимирских безбилетников, не оплативших проезд в автобусах и троллейбусах, оборудованных валидаторами, пока не будут штрафовать. Но купить билет все равно придется. На линии дежурит "человеческий" контроль.С начала марта в общественном транспорте областного центра тестируют новую - бескондукторную - систему оплаты проезда. Семь троллейбусов и восемь автобусов муниципальной компании "Владимирпассажиртранс" оборудовали валидаторами.Устройства не принимают наличные. Расплатиться можно банковской картой, электронным кошельком и всеми видами транспортных карт, в том числе - картами школьника и беженца.Валидаторы не всегда работают корректно. Часто это связано с тем, что в аппаратах прямо во время рейса заканчивается кассовая лента. В катушке - всего двести билетов, меняет её водитель. Сотрудники, как и пассажиры, еще сами привыкают к новой системе. Тестировать ее будут еще полтора месяца.Алексей Рульнов, начальник контрольно-ревизионной службы компании "Владимирпассажиртранс":- Сейчас проходит все в тестовом режиме и с участием контрольно-ревизионной службы. Конечно, кто-то не знает, как оплачивать проезд. Во время контроля мы "дообилечиваем" пассажиров.