Об этом сообщили сотрудники пресс-службы владимирской прокуратуры.

За нарушение сроков сдачи ковровская школа №23 расторгнула контракт с подрядчиком. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы владимирской прокуратуры.ООО «МИК Групп» должен был завершить обновить фасад и отеплить образовательное учреждение к 15 ноября 2023 года, но по факту к этой дате подрядчик выполнил лишь 10% работ. Из-за срыва капитального ремонта школы имени Героя Советского Союза Дмитрия Устинова было возбуждено административное дело.В связи с этим прокуратура Владимирской области оштрафовала «МИК Групп» на 1,8 миллион рублей. Также школа расторгла контракт в одностороннем порядке, а компания попала в реестр недобросовестных поставщиков.К ремонту уже приступил новый подрядчик. Новые сроки сдачи работ пока не уточняются.