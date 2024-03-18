Жители Владимирской области с инвалидностью могут компенсировать стоимость ОСАГО На официальном...

Жители Владимирской области с инвалидностью могут компенсировать стоимость ОСАГОНа официальном сайте Социального фонда России указано, что граждане с инвалидностью, независимо от установленной им группы, могут получить компенсацию в размере 50% уплаченной премии по полису ОСАГО.Компенсация положена людям, которым транспорт необходим по медицинским показаниям, в соответствии с программой реабилитации или абилитации. Она предоставляется по одному полису обязательного автострахования, в котором указано не больше трех водителей, включая самого гражданина или его законного представителя.При поступлении из Российского союза автостраховщиков сведений об оформленном людям с инвалидностью договоре ОСАГО, специалисты социального фонда по Владимирской области оформляют выплату компенсации беззаявительно.При отсутствии указанных сведений получить компенсацию можно обратившись с заявлением через портал «Госуслуги», лично в клиентскую службу ОСФР или ближайший МФЦ. Сделать это можно в течение всего времени действия полиса. Решение о предоставлении компенсации принимается в течение 5 рабочих дней.В 2023 году 185 владимирцев, воспользовавшись льготой, получили от регионального ОСФР компенсации в общей сумме свыше 725 тысяч рублей.Фото: freepik.com