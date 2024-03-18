Упавшая глыба льда могла стать причиной трагедии. Мужчину с коляской едва не завалило снежной лавиной на выходе из подъезда. Ситуацию спас козырек и лишние несколько секунд. Инцидент

Упавшая глыба льда могла стать причиной трагедии. Мужчину с коляской едва не завалило снежной лавиной на выходе из подъезда. Ситуацию спас козырек и лишние несколько секунд. Инцидент случился в поселке Вольгинский в доме №26 на улице Старовской. В социальных сетях появилось видео, где мужчина выходит из подъезда под козырек, а впереди на ступеньки резко обрушивается