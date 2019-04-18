Сотрудница организации при проведении финансовых операций переводила на свои счета часть денег, принадлежащих компании.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней уроженки Суздальского района. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение денежных средств путем присвоения, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере).Противоправная деятельность фигурантки задокументирована сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Владимиру в марте текущего года.Сотрудники полиции установили, что в период с января 2016 по ноябрь 2017 года подозреваемая, занимая должность главного бухгалтера одной из организаций города Владимира, при проведении финансовых операций неоднократно переводила часть денег на свои счета.Общая сумма ущерба, причиненного незаконными действиями фигурантки, превысила 2,8 миллиона рублей.Свою вину подозреваемая признала.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.