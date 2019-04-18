В авиакомпании ЮТэйр после проведения проверки не нашли нарушений со стороны сотрудников, которые потребовали от матери с двумя детьми-инвалидами купить сразу 13 билетов.

В авиакомпании "ЮТэйр" после проведения проверки не нашли нарушений со стороны сотрудников, которые потребовали от матери с двумя детьми-инвалидами купить сразу 13 билетов.История произошла в феврале. Женщина возвращалась с сыновьями-двойняшками домой после непростой операции. В итоге ей пришлось купить 9 мест на одного ребенка (его перевозили на носилках) и еще 3 места для второго мальчика — у него нога была в гипсе, сообщает телеканал "Россия 24".Как пояснили в "ЮТэйр", авиакомпания не была предупреждена о необходимости выделения мест для носилок, в связи с этим пришлось заменить самолет. При этом перевозчик руководствовался не только правилами перевозок, но и интересами пассажиров, в первую очередь детей, которым нужно было обеспечить безопасный перелет.Между тем, Сургутская транспортная прокуратура возбудила два административных дела об обмане потребителей в отношении авиакомпании "ЮТэйр"."Постановления о возбуждении дел вынесены, но еще не рассмотрены. Сейчас дела направлены в Роспотребнадзор по ХМАО-Югре, который уполномочен рассматривать такие постановления", — пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.Ранее урганский следственный отдел на транспорте уже провел проверку данной ситуации и принял решение об отказе в возбуждении дела.