Пролетарское спортивное общество «Динамо» создавалось как организация, предоставляющая возможность заниматься спортом сотрудникам правоохранительных органов.

18 апреля 1923 года в Москве было сформировано первое пролетарское спортивное общество «Динамо», которое создавалось как организация, предоставляющая возможность заниматься спортом сотрудникам правоохранительных органов. За свою 96-летнюю историю «Динамо» подготовило множество выдающихся атлетов, которые по сей день представляют нашу страну на Олимпийских играх, а также на международных и внутренних соревнованиях.Сегодня Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» включает в себя 82 региональные организации и более 400 спортивных объектов по всей России. Действует свыше 1 800 регулярных секций и детско-юношеских школ, в которых занимаются порядка 230 тысяч юных спортсменов. Более 1,3 миллиона человек являются членами общества «Динамо», а 1 300 входят в состав национальных сборных по 50 видам спорта.В настоящее время коллектив Министерства внутренних дел Российской Федерации является самым многочисленным в «Динамо».Ведомственная организация «Динамо» № 25 была образована в 1996 году в целях развития спортивно-массовой и физкультурной деятельности. С тех пор обществом ежегодно проводится Спартакиада по служебно-прикладным и игровым спортивным направлениям. В ней принимают участие более 1 500 сотрудников из 34 подразделений системы МВД России. Сборные Министерства уверенно удерживают лидерство в командном зачёте Спартакиады среди команд федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации на протяжении последних девяти лет.