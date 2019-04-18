Президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что его предвыборные дебаты с Владимиром Зеленским все-таки состоятся на стадионе Олимпийский 19 апреля.

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что его предвыборные дебаты с Владимиром Зеленским все-таки состоятся на стадионе "Олимпийский" 19 апреля."Начало дебатов в 19:00. Рамки безопасности будут открыты с 16:30", — сообщили в пресс-службе действующего главы государства, предупредив желающих посетить мероприятия, что нельзя приносить с собой файеры, дудки, барабаны и тому подобное.По закону дебаты между кандидатами в президенты должны были состояться 19 апреля в студии "Общественного ТВ". Однако Владимир Зеленский предложил Порошенко встретиться в этот день на стадионе "Олимпийский".После этого Порошенко предложил Зеленскому провести дебаты 14 апреля, однако Зеленский своего решения не изменил. В итоге президент выступал на стадионе "Олимпийский" в одиночестве. Для собравшихся он спел гимн и даже сплясал.Позже в штабе действующего главы государства заявили, что Порошенко готов прибыть на стадион для дискуссии с Зеленским и 19 апреля, однако в промежутке с 16:00 до 18:00, чтобы успеть на дебаты на "Общественное ТВ" к 20:00. Но Зеленский отказался и от этого предложения. В итоге Порошенко вынужден был согласился на время, назначенное Зеленским, напоминает ТАСС.