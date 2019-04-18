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<a href="https://33live.ru/novosti/18-04-2019-amerikanki-ustroili-massovuyu-draku-na-azs-iz-za-xot-dogov.html" target="_blank">Американки устроили массовую драку на АЗС из-за хот-догов</a> - Массовой дракой с участием четырех девушек и одного молодого человека завершилась ссора на заправке в американском штате Огайо. Поводом для конфликта послужило обвинение в краже хот-догов. Очевидец снял стычку на видео.