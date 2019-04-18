По последним данным, 28 человек погибли в аварии на португальском острове Мадейра. Автобус, в котором находились 57 пассажиров, сорвался с трассы и упал на крышу дома.

По последним данным, 28 человек погибли в аварии на португальском острове Мадейра.По информации местных властей, среди погибших 11 мужчин и 17 женщин.#Portugal #Breaking Tourist bus crash kills 28 in #Madeira Island. #Caniço Mayor confirms death toll. pic.twitter.com/xhMbURKGI7— José Miguel Sardo (@jmsardo) April 17, 2019Автобус, в котором находились 57 пассажиров, сорвался с трассы и упал на крышу дома. По предварительным данным, у него отказали тормоза. Есть и другая версия — водитель потерял контроль над управлением.Водитель и гид, оба местные жители, выжили, передает "Россия 24". Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.Уже установлено, что среди погибших девять граждан Германии.ДТП произошло рядом с отелем Quinta Splendida Wellness & Botanical Garden в популярном курортном районе Канису. Администрация отеля сообщила, что никто из гостей не пострадал.Тем временем посольство России в Португалии на своей странице в Facebook сообщило, что дипломаты находятся в постоянном контакте с властями Мадейры для выяснения обстоятельств произошедшего ДТП с туристическим автобусом. Сотрудники российской дипмиссии выразили соболезнования семьям и близким погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.