О ликвидации сотрудниками полиции подпольного цеха по производству и ремонт авиационной техники, а также о многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Авиазаводик на огородикеДвое однокашников решили заработать и создали подпольный цех по производству и ремонту… авиационной техники. Приобрели оборудование, не поскупились на спецлитературу и чертежи, наняли опытных мастеров. На западном рынке подделки расходились как горячие пирожки. Что же привело к краху кустарного производства?Укротил «взбесившийся автобус»История захвата в заложники школьников во Владикавказе в 1988-м году потрясла всю страну. В ходе операции по освобождению детей важные решения довелось принимать и первому заместителю внутренних дел Северной Осетии Таймуразу Батагову. Он же по просьбе создателей фильма, снятого на основе тех событий, выбирал артиста на главную роль. Впрочем, это не единственный яркий штрих в служебной биографии ветерана.Без лжи и фальшиЕё мама полагала, что дочь прилежно занимается балетом, куда её должен был отводить старший брат. На самом деле девочка брала уроки карате в том же здании, но этажом ниже. В детстве она никогда не носила юбку, потому что в ней неудобно лазить по заборам. Певица МакSим рассказала о своём прошлом и настоящем.Эти и другие материалы читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 15, а также на интернет-странице издания.