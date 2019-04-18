Специалисты выявили многочисленные нарушения

Специалисты выявили многочисленные нарушенияАдминистрация Владимирской области выявила многочисленные нарушения в проекте изменений в Генеральный план города Владимира, которые по заказу мэрии разработал Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР».Специалисты обладминистрации детально рассмотрели то, как мэрия собирается включать земли сельхозназначения в границы населенных пунктов, которые входят в состав областного центра, а также исключать из границ населенных пунктов участки, которые планируют отнести к категории земель сельхозназначения.В Белом доме отметили, что в документе должны были отобразить режимы охраны всех памятников природы в соответствии с действующей нормативной документацией. Кроме того, по мнению обладминистрации, есть нарушения и по расположению объектов культурного наследия.В границы населенных пунктов в новый генплан включили также земли лесного фонда, которые считаются землей Российской Федерации. При этом в текстовой части документа информации о данных участках нет.В связи с отрицательными заключениями департамента имущественных и земельных отношений, государственной инспекции по охране объектов культурного наследия, государственной инспекции по охране и использованию животного мира и департамента лесного хозяйства администрация Владимирской области решила не согласовывать изменения в Генеральный план города Владимира.