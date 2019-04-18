Авиастроительная корпорация Boeing провела последнее перед сертификацией техническое летное испытание самолетов модели 737 MAX с обновленным программным обеспечением.

Авиастроительная корпорация Boeing провела последнее перед сертификацией техническое летное испытание самолетов модели 737 MAX с обновленным программным обеспечением.Глава компании Деннис Меленберг уточнил, что специалисты добились "решительного прогресса в направлении сертификации" и что всего были совершены 120 полетов общей продолжительностью 230 летных часов.Несколькими днями ранее Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что считает обновленное программное обеспечение подходящим для деятельности, передает РИА Новости.Лайнеры Boeing 737 MAX оказались на плохом счету после двух авиакатастроф. 10 марта 2019 года самолет авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в 60 километрах от столицы Эфиопии Аддис-Абебы. Погибли 157 человек. За пять месяцев до этой трагедии разбился лайнер того же типа индонезийской авиакомпании Lion Air. Он упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли 189 человек.После этих происшествий многие страны мира приостановили эксплуатацию самолетов этой серии из соображений безопасности. По одной из версий, к крушению могли привести некие сбои в работе системы контроля полета на лайнерах.