Бывшего президента Судана Омара аль-Башира перевели в одиночную камеру тюрьмы Кобар в Хартуме. Ранее он находился в своей резиденции под стражей.

Бывшего президента Судана Омара аль-Башира перевели в тюрьму "Кобар" в Хартуме. Он содержится в одиночной камере под усиленной охраной. Ранее он находился в своей резиденции под стражей, передает "Интерфакс".Ранее военный совет, взявший власть в стране, отказался передавать аль-Башира Международному уголовному суду. Военные намерены сами решить, что делать с экс-президентом.На прошлой неделе в Судане военное командование отстранило от власти президента и сформировало временный военный совет, председателем которого стал генерал Авад ибн Ауф. Вскоре он ушел в отставку, назначив преемником генерала Абельфаттаха аль-Бурхана. Замминистра МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва признает новые суданские власти.