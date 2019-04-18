В больнице скончался экс-президент Перу Алан Гарсия, который был госпитализирован после того, как попытался покончить с собой в процессе задержания. Бывший политик обвинялся в коррупции.
В больнице скончался экс-президент Перу Алан Гарсия, который был госпитализирован после того, как попытался покончить с собой в процессе задержания. Бывший политик обвинялся в коррупции, сообщает Reuters.
Гарсия занимал пост главы Перу с 1985-го по 1990-й годы, а также с 2006-го по 2011-й.
Утром 17 апреля мужчину пыталась задержать полиция в его особняке в престижном районе Лимы Мирафлорес.
Гарсию подозревали в участии в преступном сговоре и отмывании денег.
Кроме того, прокуратура полагала, что бывший политик получил взятку в 100 тысяч долларов от бразильской строительной фирмы Odebrecht.
После того, как полиция прибыла в дом экс-президента, он попросил дать ему время на звонок адвокату и отправился в другую комнату. Там Гарсия попытался покончить с собой.
Задержанный был госпитализирован со сквозным ранением головы. Врачи рассказали, что его сердце трижды останавливалось.
Официального подтверждения смерти Гарсии пока нет, однако об этом говорят источники, которые цитируют перуанские СМИ.
В конце 2018 года Гарсия пытался получить политическое убежище в Уругвае, однако ему отказали.