В больнице скончался экс-президент Перу Алан Гарсия, который был госпитализирован после того, как попытался покончить с собой в процессе задержания. Бывший политик обвинялся в коррупции.

В больнице скончался экс-президент Перу Алан Гарсия, который был госпитализирован после того, как попытался покончить с собой в процессе задержания. Бывший политик обвинялся в коррупции, сообщает Reuters.Гарсия занимал пост главы Перу с 1985-го по 1990-й годы, а также с 2006-го по 2011-й.Утром 17 апреля мужчину пыталась задержать полиция в его особняке в престижном районе Лимы Мирафлорес.Гарсию подозревали в участии в преступном сговоре и отмывании денег.Кроме того, прокуратура полагала, что бывший политик получил взятку в 100 тысяч долларов от бразильской строительной фирмы Odebrecht.После того, как полиция прибыла в дом экс-президента, он попросил дать ему время на звонок адвокату и отправился в другую комнату. Там Гарсия попытался покончить с собой.Задержанный был госпитализирован со сквозным ранением головы. Врачи рассказали, что его сердце трижды останавливалось.Официального подтверждения смерти Гарсии пока нет, однако об этом говорят источники, которые цитируют перуанские СМИ.В конце 2018 года Гарсия пытался получить политическое убежище в Уругвае, однако ему отказали.