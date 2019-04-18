Известный писатель и журналист продолжает находиться в уфимской больнице в состоянии искусственной комы. Россияне переживают за его здоровье, но новость о том, что Дмитрий Быков получит помощь бригады медиков из Москвы, вызвала негативную реакцию.

Известныйписатель и журналист продолжает находиться в уфимской больницев состоянии искусственной комы. Россияне переживают за его здоровье, но новостьо том, что Дмитрий Быков получит помощь бригады медиков из Москвы, вызваланегативную реакцию.Член экспертногосовета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукянпожелал скорейшеговыздоровления Дмитрию Быкову. При этом он заявил, что не понимает подобного особогоотношения к публицисту."Совсем недавно, чуть ли не всей страной, порицали егоза ту околесицу, которую он нес про Власова и Гитлера, а теперь к нему сломяголову через всю страну несется бригада из госпиталя Бурденко. Ну и чему мыучим людей? Несите что угодно про историю родной страны и этим вы тем самымзаслужите особое к себе отношение?" – выразил негодование собеседник "Дни.ру".Эксперт считает, что особое отношение можно заслужить только любовью к роднойстране, бережным отношением к памяти о великой Победе, "а никак непереписыванием ее истории"."Мудрствования" же Дмитрия Быкова на тему Власова иГитлера и другие его "сомнительные" изречения Манукян не считает поводом длятого, чтобы бросить все силы страны на его спасение. "Пусть его лечатпрекрасные врачи Уфы. Я уверен, что там тоже работают профессионалы. Не нужноделать Дмитрия Быкова пациентом №1 страны. Или же научитесь также бережноотноситься к любым гражданам России", – отметил Манукян. Он добавил, что будетудовлетворен отечественной медициной тогда, "когда у нас будут лечить любогогражданина страны с такой же самоотдачей, как Дмитрия Быкова".Выразила такую жепозицию и скандальный блогер Лена Миро, узнав, что в Уфу вылетели медикииз столичного госпиталя имени Бурденко."Ну, действительно,спасать в стране больше ведь некого! Простые жители провинции пустьпомирают, а вот к жирному Быкову летит бригада из Бурденко", —написала Миро в своем Telegram-канале."Что самое неприятное в ситуации, диагностирована ведьдеменция на фоне сахарного диабета. То есть, жирный собственноручногробил свое здоровье годами (десятилетиями), жрал, пил, набрал такой вес, чтостал сам себя поперек шире, а теперь его спасают", – приводит словаблогера . По ее мнению, подобное отношениек находящемуся в коме – это "несправедливо"и "нехорошо".Также стало известно, что журналистуранее оказывали помощь на бортусамолета, которым он летел в Уфу. "Ему пытались помочь бортпроводники.Объявление сделали по салону в поисках врача. А в Уфе садились в соответствии справилами", – цитируетсобственный источник . На взлетно-посадочной полосеаэропорта Уфы уже ждали врачи, которыхчлены экипажа самолета оповестили заранее.