Эксперты Федеральной кадастровой палаты разработали рекомендации для владельцев загородной недвижимости.

Они призывают придерживаться следовать этим советам, так как это поможет сохранить собственность, деньги, нервы и хорошие отношения с соседями. Подготовка к сделкам с загородной недвижимостью состоит из нескольких этапов.Проверьте владельцаПродавец дачи или участка должен предоставить свидетельство о праве собственности или выписку из ЕГРН – это подтвердит тот факт, что он является собственником недвижимого имущества.Эти правоудостоверяющие документы юридически равноправны. Разница лишь во времени их получения: до 2016 года регистрация прав собственности подтверждалась выдачей свидетельства, а затем регистрирующий орган перешел на выписку из реестра недвижимости, – объясняет замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.Заказать выписку из ЕГРН покупатель может самостоятельно – в ней будут содержаться актуальные данные о самой недвижимости и о ее владельце.Важно получить нотариально заверенное согласие на продажу супруга или супруги собственника. В то случае, если супруги в разводе (а сам развод произошел в течение последних трех лет) – обратить внимание на то, за кем закреплено право собственности.Продажа недвижимости по доверенности – повод обратить на сделку особое внимание. В этом случае не обойтись без помощи нотариуса, который должен подтвердить подлинность документа.Книжка садовода или другой документ, подтверждающий членство в садоводческом товариществе, не может использоваться в качестве правоустаналивающего документа.Проверьте недвижимостьВыписка из ЕГРН – документ, в котором содержится информация и о возможных ограничениях: аресте, ипотеке, аренде, особых условиях использования территорий. При приобретении и дома, и участка земли, необходимо заказывать выписку сразу на оба объекта.Обратите внимание на вид разрешенного использования участка. Если "под строительство индивидуального жилого дома" - то владелец имеет полное право размещать на участке дом с фундаментом и всеми коммуникациями. Если участок предназначен "для ведения подсобного хозяйства" и при этом располагается на землях сельскохозяйственного назначения, то максимум, что вы сможете там построить, это теплицу или, например, курятник. А если на таком участке уже возведен жилой дом, то вам просто предлагают купить самострой и все связанные с ним проблемыПеред принятием решения о покупке осмотрите интересующий вас объект вместе с кадастровым инженером – это поможет избежать большинства проблем, связанных с несоответствием реального расположения объекта и расположения, указанного в документах.Заключите сделкуДоговор купли-продажи может быть оформлен в простой письменной форме. Если речь идет о долевой собственности, то сделка должна быть заверена нотариально. Пакет документов и подписанный обеими сторонами договор необходимо предоставить в МФЦ, где (не более, чем через 9 дней после подачи документов) выдадут документы, подтверждающие право собственности.