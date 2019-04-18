Его обвиняют в полной невыплате заработной платы

Его обвиняют в полной невыплате заработной платыБывшего гендиректора ООО «ВИНКО-ПРОМ» в Меленках обвиняют в полной невыплате заработной платы сотрудникам.В декабре 2013 года москвич возглавил предприятие по производству металлических конструкций. С января 2014 до конца 2015 года руководитель общества при наличии финансовой возможности грубо нарушал трудовые права работников, не выплачивая им зарплату и положенные компенсации при увольнении.В указанный период в распоряжении начальника находились многомиллионные средства, как от прибыли от основной деятельности, так и реализации имущества предприятия. Однако мужчина расходовал деньги по своему усмотрению.59 гражданам он причинил ущерб на 3 миллиона 200 тысяч рублей. В 2016 году общество признали банкротом.Работники пытались отстоять свои права, требуя выплаты причитающихся денег. Не добившись результата, они обратились за помощью в Следственный комитет.В ходе расследования уголовного дела бывший гендиректор признал вину и выплатил долг в 3 миллиона 200 тысяч рублей.Уголовное преследование обвиняемого прекратили в связи с примирением сторон.