В прошлом году зарплату ей поднимали 2 раза

В прошлом году зарплату ей поднимали 2 разаДепутаты городского совета отчитались о доходах за 2018-й год. Мэр Владимира, которая по совместительству занимает должность председатель городского совета, Ольга Деева за прошлый год заработала 2,3 миллиона рублей. Это на 294 тысячи больше, чем в 2017 году.В прошлом году зарплату Ольги Деевой поднимали 2 раза на 5% — зимой и осенью. Среднемесячный доход Ольги Александровны составил чуть больше 190 тысяч рублей. Таким образом доход Деевой в 6 раз превышает доход среднего жителя Владимирской области.В собственности у мэра квартира площадью 48,8 квадратных метров, ещё одну квартиру в 65,8 квадратных метров она делит с супругом, владеет земельным участком и дачей. В собственности мужа находится автомобиль Chevrolet Cruze. Его доход за год вырос почти 100 тысяч и превысил 886 тысяч рублей.