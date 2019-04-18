Число погибших в ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра возросло до 29; скончался один из пострадавших.

Число погибших в ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра возросло до 29; скончался один из пострадавших, сообщает РИА Новости.Автобус, в котором находились более 50 пассажиров, сорвался с трассы и врезался в дом. По предварительным данным, отказали тормоза. Водитель и гид, оба местные, выжили.Министерство иностранных дел ФРГ подтвердило, что жертвами ДТП стали граждане Германии​​​.