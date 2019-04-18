Региональные и местные общественные приемные премьер-министра, председателя Единой России Дмитрия Медведева провели около 750 тематических мероприятий, где были собраны инициативы от местных жителей по улучшению экологии. По словам главы комиссии президиума генсовета партии по работе с обращениями граждан Галины Кареловой, в мероприятиях недели экологии приняли участие около 63 тысяч человек.

Региональные и местные общественные приемные премьер-министра, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева провели около 750 тематических мероприятий, где были собраны инициативы от местных жителей по улучшению экологии. По словам главы комиссии президиума генсовета партии по работе с обращениями граждан Галины Кареловой, в мероприятиях недели экологии приняли участие около 63 тысяч человек.В 14 субъектах Федерации участвовалирегиональные министры природных ресурсов и экологии, отметила она. Вместе с гражданамичиновники обсуждали решение актуальных проблем в этой сфере. Кроме того, намероприятия были приглашены почти 900 экспертов.Рекультивация свалок, обращение с твердыми бытовымиотходами, очистка водоемов, благоустройство территорий, национальный проект"Экология" – эти и многие другие темы активно обсуждались в рамкахэкологической недели, рассказала Карелова.Также в регионах прошли крупные тематические акции. Местныежители активно обращались в общественные приемные партии с инициативами поулучшению ситуации с экологией.К примеру, поступило предложение организоватьдобровольные экологические патрули, которые будут выявлять факты загрязненияокружающей среды. А в Смоленской области выступили с инициативой ввестиналоговые льготы для сортирующих и перерабатывающих предприятий.По словам Галины Кареловой, неделя экологии показала высокуюактуальность экологической повестки для граждан. По ее словам, в партиитщательно изучат предложения и вынесут их на обсуждение в рамках первогофедерального форума "ЕР" "Чистая страна", который состоится19 апреля в Челябинске.Ранее "Дни.ру" писали, что единороссы позвалиграждан по всей страны. Вместе с местнымижителями проводить уборку после зимы будут более 30 тысяч представителейдепутатского корпуса "Единой России". Первый субботник прошел 13апреля.