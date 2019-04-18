Региональные и местные общественные приемные премьер-министра, председателя Единой России Дмитрия Медведева провели около 750 тематических мероприятий, где были собраны инициативы от местных жителей по улучшению экологии. По словам главы комиссии президиума генсовета партии по работе с обращениями граждан Галины Кареловой, в мероприятиях недели экологии приняли участие около 63 тысяч человек.
Региональные и местные общественные приемные премьер-министра, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева провели около 750 тематических мероприятий, где были собраны инициативы от местных жителей по улучшению экологии. По словам главы комиссии президиума генсовета партии по работе с обращениями граждан Галины Кареловой, в мероприятиях недели экологии приняли участие около 63 тысяч человек.
В 14 субъектах Федерации участвовали
региональные министры природных ресурсов и экологии, отметила она. Вместе с гражданами
чиновники обсуждали решение актуальных проблем в этой сфере. Кроме того, на
мероприятия были приглашены почти 900 экспертов.
Рекультивация свалок, обращение с твердыми бытовыми
отходами, очистка водоемов, благоустройство территорий, национальный проект
"Экология" – эти и многие другие темы активно обсуждались в рамках
экологической недели, рассказала Карелова.
Также в регионах прошли крупные тематические акции. Местные
жители активно обращались в общественные приемные партии с инициативами по
улучшению ситуации с экологией.
К примеру, поступило предложение организовать
добровольные экологические патрули, которые будут выявлять факты загрязнения
окружающей среды. А в Смоленской области выступили с инициативой ввести
налоговые льготы для сортирующих и перерабатывающих предприятий.
По словам Галины Кареловой, неделя экологии показала высокую
актуальность экологической повестки для граждан. По ее словам, в партии
тщательно изучат предложения и вынесут их на обсуждение в рамках первого
федерального форума "ЕР" "Чистая страна", который состоится
19 апреля в Челябинске.
Ранее "Дни.ру" писали, что единороссы позвали
граждан по всей страны. Вместе с местными
жителями проводить уборку после зимы будут более 30 тысяч представителей
депутатского корпуса "Единой России". Первый субботник прошел 13
апреля.