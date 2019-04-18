Бывший президент Перу застрелился, когда его хотели задержать полицейские. Почему Алан Гарсия не захотел сдаваться полиции?

Бывший президент Перу застрелился, когда его хотели задержать полицейские. Почему Алан Гарсия не захотел сдаваться полиции?"Живи, Алан Гарсия" и "Да здравствует Алан Гарсия!" – скандировали сторонники бывшего президента Перу, пока врачи боролись за жизнь 69-летнего политика. Молитвы не помогли – экс-президент скончался."Должен всем вам сказать, что президент Гарсия скончался несколько минут назад", — заявил член конгресса Перу Маурицио Малдер.Алан Гарсия попытался застрелиться, когда к его дому пришла полиция. От политика требовали выйти и сдаться – судья выдал ордер на его арест на 10 дней. Гарсия сказал, что должен позвонить адвокату, и ушел в спальню. Через несколько минут раздался выстрел, офицеры ворвались в дом и нашли бывшего президента лежащим на полу. Он хотел покончить с собой, но попал в шею. Политик впал в кому и уже не приходил в сознание. Сам он, как и его сторонники, считал, что дело, по которому его преследуют – политическое."Истина для нас такова: эта ситуация лишь подтверждает, что прокуроры, в погоне за нездоровой известностью за счет других людей, хотят посадить кого-нибудь. Таких людей впишут в книгу истории мелким шрифтом", — сказал Малдер.Однако для Перу это дело — крупнейший коррупционно-политический скандал за последние годы.Главные фигуранты — три последних президента страны, занимавшие этот пост с 2006 по 2018-й годы. Их обвиняют в получении взяток от строительной компании-гиганта из соседней Бразилии – фирмы "Одебрехт".По версии следствия, речь идет о сумме почти 800 миллионов долларов. В обмен "Одебрехт" получала крупнейшие строительные подряды в Перу.Очередное заседание суда по этому делу прошло в Лиме во вторник. В зале был только один фигурант – президент Педро Пабло Кучински. Его арестовали, пока на 10 дней. В своей речи 80-летний Кучински назвал дело позором."Мне стыдно, что я, будучи президентом страны, помещен в такую ситуацию. Скажу честно, мое сердце плачет, когда я вижу такое отношение к человеку моего возраста".И сердце Кучински не выдержало. Он попал в больницу тем же вечером, после завершения суда.Тем временем, перуанская пресса вспоминает подробности дела и винит во всем еще одного бывшего президента страны — Альберто Фухимори. Он правил Перу 10 лет, с 1990-го по 2000-й, и сейчас отбывает 25-летний срок за коррупцию.По мнению прессы, именно он руководил темными схемами даже после ухода с поста через свою дочь — Кейко Фухимори. Она сейчас под арестом, ждет суда по тому же делу "Одебрехта".