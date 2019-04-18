Самый захватывающий сериал этого сезона – Содержанки Константина Богомлова – получит продолжение. Началась работа над второй частью.

Самый захватывающий сериал этого сезона – "Содержанки" Константина Богомлова – получит продолжение. Началась работа над второй частью.Над многосерийным фильмом продолжат работу те же создатели: творческая, продюсерская и административная команда останутся прежними. А вот Дарья Мороз не только продолжит сниматься в драме, но и предстанет в качестве креативного продюсера киносериала."Даже будучи очень востребованной в своей профессии, я понимала, что просто быть артисткой для меня недостаточно, я хочу идти вперед и развиваться, – сообщила Дарья "Дни.Ру". – 10 лет назад я закончила курсы по специальности "продюсирование", но только сейчас почувствовала готовность сократить фактическую актерскую работу и встать по другую сторону камеры".Историю об амбициозной галеристке Даше (Софья Эрнст) и суровой, но нежной Лене (Дарья Мороз), попавшей в мир больших денег из блеклого кабинета УгРо, продолжит создавать Константин Богомолов, но в этот раз уже в качестве шоураннера проекта – он будет курировать киносериал на всех стадиях производства.Софье Эрнст нравится работать с Константином Богомоловым. Она участвует в его спектакля "Мужья и жены", "Три сестры" в Художественном театре. Теперь же счастлива продолжить контакты и на съемочной площадке."Показатели первого сезона превысили наши самые смелые ожидания, – говорят продюсеры проекта. – На сегодняшний день аудитория киносериала "Содержанки" уже превысила 5 миллионов зрителей, и продолжает расти, при этом темп роста не снижается с момента премьеры первой серии. И это только легальные просмотры, с учётом пиратских копий эта цифра в разы больше".