В Судьбе человека Ольга Кабо рассказывает, как стала Почетным каскадером России, и как в 43 года узнала, что ждет второго ребенка. Ее муж воспринял беременность как чудо, поскольку всего за несколько месяцев до этого супруги прикладывались к великой христианской святыне – Поясу Богородицы.

Ольге Кабо было 43 года, когда она поняла, что станет мамой второй раз. Когда актриса сообщила об этом своему мужу, то реакция была странной: он просто встал и ушел.В "Судьбе человека" Ольга поясняет его реакцию: муж был поражен, что такое чудо произошло, поскольку всего за несколько месяцев до этого супруги прикладывались к великой христианской святыне – Поясу Богородицы.Актриса говорит, что рождение сына в 44 года дало ей огромный прилив сил, энергии и жизненного азарта.Сыну Вите уже 7 лет, а Татьяне — дочери от первого брака — 20 лет. Она считает маму своей близкой подругой, а Ольга говорит, что дочь в каких-то вопросах сильнее и мудрее, чем она.Николай – отец сына Вити – второй муж актрисы. С ним уже 10 лет они делят все тяготы жизни, и он – тот мужчина, с которым Кабо не пришлось жертвовать профессией.Ее первый брак с крупным бизнесменом распался именно из-за того, что муж настаивал: профессия Ольги отныне – это он. Но Кабо, которая с 15 лет начала сниматься в кино, вести жизнь супруги состоятельного человека — без любимой профессии — не смогла.Хрупкая актриса говорит о себе, что всегда "была девочкой с бойцовским характером". Эти качества, как и занятия спортом в подростковом возрасте, помогли Ольге в будущей профессии.Кабо – одна из немногих актрис отечественного кинематографа, которая отказывается от каскадеров и сама выполняет многие трюки, за что удостоена звания "Почетный каскадер России".Президент Гильдии каскадеров России Союза кинематографистов Александр Иншаков вспоминает, как Кабо в фильме "Крестоносец" вместе с ним прыгала с четвертого этажа."Это впервые в истории кино, чтобы актриса сама выполнила такой трюк. Это дорогого стоит!" – говорит Иншаков.Как Ольга Кабо в 15 лет оказалась на съемочной площадке, и кто из знаменитых актеров учил ее целоваться? Как она чуть не полетела в космос? Чем подкупил актрису второй муж? Почему он сначала не мог поладить с дочкой Ольги от первого брака? И на что актрисе пришлось пойти, чтобы избежать скандалов в семье?Об этом и не только Ольга Кабо рассказывает "Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".