Известная фигуристка опубликовала в Instagram снимок с одной из последних тренировок. Евгения Медведева появилась на льду в откровенном розовом костюме и коньках-чулках.

Известная фигуристка опубликовала в Instagram снимокс одной из последних тренировок. Евгения Медведева появилась на льдув откровенном розовом костюме и коньках-"чулках".Спортсменка готовится к показательным выступлениям. На льду Евгения Медведева появилась в смелом розовом наряде, бежевойшубке и коньках-"чулках". "Что-то розовое", – подписала снимок фигуристка.Снимок взбудоражил многочисленных поклонников ЕвгенииМедведевой. Причем, мнения по поводу ее внешнего вида оказались противоположными,но равнодушным фото не оставило никого. Мало кто ожидал, что спортсменка осмелитсяна столь яркий образ.Многие пользователи соцсети пришли в шок отувиденного. "О Господи. Это что за порно?","Лифчик Туктамышевой почуял конкуренцию", "В последнее время у Жени пошлатенденция на оголение. Главное не перебарщивать", "Кто рано встает…Тот вшоке от Жени!", "Женское половозрелое. Пошлость какая розовая. Восхищеныбеспредельно. Пробиваем дно", – высказались фолловеры о костюме ЕвгенииМедведевой.Напомним, что в мае прошлого года покинула группу Этери Тутберидзе и уехала кканадскому наставнику Брайану Орсеру. После этого на фигуристку обрушился шквалкритики. Многие назвали предательницей. Недавно фигуристказаняла третье место на чемпионате мира в Японии.