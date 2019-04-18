Актриса впервые за много лет встретилась с дочерьми. Лидия Федосеева-Шукшина с наследницами общалась очень сдержанно.

Актриса впервые за много лет встретилась с дочерьми. Лидия Федосеева-Шукшина снаследницами общалась очень сдержанно.Очередной выпуск программы "Пусть говорят" Первого каналабыл посвящен артистке. Знаменитость и ее новый муж – шоумен Бари Алибасоврассказывали о свадьбе. В это время за происходящим в студии наблюдали дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной: Анастасия Воронина-Франсишкуи Ольга Шукшина приехали мириться.Анастасия очень переживала. Она боялась, что мать ее непримет. Воронина-Франсишку 46 лет пыталась достучатсядо родительницы, надеялась, что когда-нибудь ее материнские чувства проснуться. Ранее она предпринималапопытки сблизится с Лидией Николаевной: вместе с дочерью и внуком приезжала вгости, но их не пустили даже на порог."Я просто не знаю, какая может быть реакция, реакция можетбыть разная", – рассуждает Анастасия, разглядывая Федосееву-Шукшинуна мониторе за кулисами.В это же время на съемочной площадке, Лидия Николаевна рассказывает,как сильно она привязана к своей средней дочери Маше. По словам актрисы, этосамый дорогой для нее человек."Маша – человек мне самый близкий, самый родной, уж простите.Потому что, когда Маша появилась, Шукшин сказал: "Главное произведение моей жизнипоявилось. Давай ее назовем в честь матери Иисуса Христа". Это была МашаШукшина. Она где-то более деликатный человек, где-то крепче чем я, сдержанней",– рассказала о наследнице звезда советского кино.Когда долгожданная встреча Лидии Федосеевой-Шукшиной сдочками состоялась, артистка не выглядела удивленной. По словам звезды, оназнала, что наследницы где-то рядом. Дочерей она расцеловала при встрече, но в целом вела себя довольно отстраненно.Отметим, что Ольга Шукшина, хоть и пришла мириться послешести лет недопониманий, претензии матери все же высказала. По ее словам, родительница отказалась свидетельствовать в ее защиту в суде: давний приятель актрисы подал искпротив Ольги."Также меня волнует некая деятельность вокруг имени ВасилияШукшина, к которой я не имею отношения, но имею законное право узнать, что там происходитв этом фонде. Меня туда не посвящают. Я думала, может быть Маша найдет правильныхкаких-то людей, услышит нашу претензию", – говорила младшая наследницаартистки в студии .Ольга Шукшина отметила, что Лидия Николаевна напрасновыделяет из всех детей только Машу. "Меня укололо и резануло, что мама сказала,что Маша у нее любимая дочь. Я слышу в первый раз вот это. Я считаю, что ейхватает сердца поровну разделиться", – отметила Ольга.В конце программы в студии появилась дочь Ворониной-Франсишку – Лаура вместе с сыномМартином. Родственники впервые встретились с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Присутствующие выразили надежду, что конфликты в знаменитом семействе наконец-то прекратятся. "Дайбог, чтобы этот сериал закончился", – резюмировала актриса.