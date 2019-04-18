Актриса впервые за много лет встретилась с дочерьми. Лидия Федосеева-Шукшина с
наследницами общалась очень сдержанно.
Актриса впервые за много лет встретилась с дочерьми. Лидия Федосеева-Шукшина с
наследницами общалась очень сдержанно.
Очередной выпуск программы "Пусть говорят" Первого канала
был посвящен артистке. Знаменитость и ее новый муж – шоумен Бари Алибасов
рассказывали о свадьбе. В это время за происходящим в студии наблюдали дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной: Анастасия Воронина-Франсишку
и Ольга Шукшина приехали мириться.
Анастасия очень переживала. Она боялась, что мать ее не
примет. Воронина-Франсишку 46 лет пыталась достучатся
до родительницы, надеялась, что когда-нибудь ее материнские чувства проснуться. Ранее она предпринимала
попытки сблизится с Лидией Николаевной: вместе с дочерью и внуком приезжала в
гости, но их не пустили даже на порог.
"Я просто не знаю, какая может быть реакция, реакция может
быть разная", – рассуждает Анастасия, разглядывая Федосееву-Шукшину
на мониторе за кулисами.
В это же время на съемочной площадке, Лидия Николаевна рассказывает,
как сильно она привязана к своей средней дочери Маше. По словам актрисы, это
самый дорогой для нее человек.
"Маша – человек мне самый близкий, самый родной, уж простите.
Потому что, когда Маша появилась, Шукшин сказал: "Главное произведение моей жизни
появилось. Давай ее назовем в честь матери Иисуса Христа". Это была Маша
Шукшина. Она где-то более деликатный человек, где-то крепче чем я, сдержанней",
– рассказала о наследнице звезда советского кино.
Когда долгожданная встреча Лидии Федосеевой-Шукшиной с
дочками состоялась, артистка не выглядела удивленной. По словам звезды, она
знала, что наследницы где-то рядом. Дочерей она расцеловала при встрече, но в целом вела себя довольно отстраненно.
Отметим, что Ольга Шукшина, хоть и пришла мириться после
шести лет недопониманий, претензии матери все же высказала. По ее словам, родительница отказалась свидетельствовать в ее защиту в суде: давний приятель актрисы подал иск
против Ольги.
"Также меня волнует некая деятельность вокруг имени Василия
Шукшина, к которой я не имею отношения, но имею законное право узнать, что там происходит
в этом фонде. Меня туда не посвящают. Я думала, может быть Маша найдет правильных
каких-то людей, услышит нашу претензию", – говорила младшая наследница
артистки в студии .
Ольга Шукшина отметила, что Лидия Николаевна напрасно
выделяет из всех детей только Машу. "Меня укололо и резануло, что мама сказала,
что Маша у нее любимая дочь. Я слышу в первый раз вот это. Я считаю, что ей
хватает сердца поровну разделиться", – отметила Ольга.
В конце программы в студии появилась дочь Ворониной-Франсишку – Лаура вместе с сыном
Мартином. Родственники впервые встретились с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Присутствующие выразили надежду, что конфликты в знаменитом семействе наконец-то прекратятся. "Дай
бог, чтобы этот сериал закончился", – резюмировала актриса.