25 апреля туроператор Coral Travel открывает туристический сезон для гостей премиального отеля в Анталии, известного ранее как Mardan Palace. Приобрести тур по привлекательным ценам можно уже сейчас на сайте coral.ru. После открытия гостиница будет называться Titanic Mardan Palace – в честь нового владельца сети отелей Titanic Hotels. Ранее отель принадлежал бизнесмену Тельману Исмаилову.

25 апреля туроператор Coral Travel открывает туристический сезон для гостей премиального отеля в Анталии, известного ранее как Mardan Palace. Приобрести тур по привлекательным ценам можно уже сейчас на сайте . После открытия гостиница будет называться Titanic Mardan Palace – в честь нового владельца сети отелей Titanic Hotels. Ранее отель принадлежал бизнесмену Тельману Исмаилову.Открытие сезона пройдет в формате Coral Travel May Fest. С30 апреля по 9 мая 2019 г. в отеле Titanic Mardan Palace на новой концертнойплощадке гостей ждут выступления российских и мировых звезд – Валерия Меладзе,Григория Лепса, Дискотеки Авария, Анны Седоковой, Эмина и Лары Фабиан.После концертов новый клуб Mykonos Beachна побережьеСредиземноморской Ривьеры устроит серию тематических вечеринок, которые плавноперейдут в after-party и незабываемую встречу рассвета.Помимо музыкальной программы на протяжении всего отдыхагости смогут наслаждаться разнообразными услугами. В BeFine Spa & Thalassoплощадью 7500 квадратных метров гостям предложат спа-процедуры, оздоровительныепрограммы по уходу за телом и кожей. Кроме того, отель предусмотрелоздоровительный отдых для маленьких постояльцев. Заменой прохладному морюстанут разнообразные бассейны и водные развлечения на любой вкус: крытый иоткрытый бассейны с подогревом, аквапарк.Гурманы в Titanic Mardan Palace отведают различныеделикатесы и блюда не только традиционной турецкой кухни, но и кухонь различныхстран мира в девяти ресторанах a la carte. Знакомство с гастрономическимиизысками начнется с первого дня: всех гостей по приезде угостят шампанским MoetChandon, лукумом и османским шербетом. В винном хранилище отеля, напоминающемисторические погреба замка в Бордо, эстеты смогут отыскать уникальныеэкземпляры со всего мира. Более 8000 бутылок вина ждет своих почитателей!Для влюбленных дворец Titanic Mardan Palace станет идеальнымвариантом для проведения свадебной церемонии и романтического отдыха.Для любителей гольфа Titanic Mardan Palace располагает полемплощадью 110 гектаров – первым в Турции, имеющим 27 лунок, с великолепным видомна Таврские горы, живописную реку и Средиземное море.Преображения коснулись внешнего и внутреннего обликов отеля:Titanic Mardan Palace объединил в себе концепцию роскошного дворца стенденциями современного туризма. Четыре разных архитектурных стиля отражаютвосточное очарование и разнообразие Стамбула.Обращает на себя внимание лобби отеля, которое выполнено встиле дворца Долмабахче, с витражным потолком высотой 21 метр, оформленным ввиде неба и украшенным традиционными мотивами ремесленных изделий Османскойимперии. Также на территории отеля находится миниатюра известного Галатскогомоста Леонардо да Винчи.Номерной фонд состоит из 543 номеров. После открытия впредложениях отеля стали доступны новые апартаменты pool dublex suite и premiumpool dublex suite с прямым выходом к бассейну.Приобрести тур на Coral Travel May Fest можно в офисахкомпании или на .