25 апреля туроператор Coral Travel открывает туристический сезон для гостей премиального отеля в Анталии, известного ранее как Mardan Palace. Приобрести тур по привлекательным ценам можно уже сейчас на сайте coral.ru. После открытия гостиница будет называться Titanic Mardan Palace – в честь нового владельца сети отелей Titanic Hotels. Ранее отель принадлежал бизнесмену Тельману Исмаилову.
25 апреля туроператор Coral Travel открывает туристический сезон для гостей премиального отеля в Анталии, известного ранее как Mardan Palace. Приобрести тур по привлекательным ценам можно уже сейчас на сайте . После открытия гостиница будет называться Titanic Mardan Palace – в честь нового владельца сети отелей Titanic Hotels. Ранее отель принадлежал бизнесмену Тельману Исмаилову.
Открытие сезона пройдет в формате Coral Travel May Fest. С
30 апреля по 9 мая 2019 г. в отеле Titanic Mardan Palace на новой концертной
площадке гостей ждут выступления российских и мировых звезд – Валерия Меладзе,
Григория Лепса, Дискотеки Авария, Анны Седоковой, Эмина и Лары Фабиан.
После концертов новый клуб Mykonos Beachна побережье
Средиземноморской Ривьеры устроит серию тематических вечеринок, которые плавно
перейдут в after-party и незабываемую встречу рассвета.
Помимо музыкальной программы на протяжении всего отдыха
гости смогут наслаждаться разнообразными услугами. В BeFine Spa & Thalasso
площадью 7500 квадратных метров гостям предложат спа-процедуры, оздоровительные
программы по уходу за телом и кожей. Кроме того, отель предусмотрел
оздоровительный отдых для маленьких постояльцев. Заменой прохладному морю
станут разнообразные бассейны и водные развлечения на любой вкус: крытый и
открытый бассейны с подогревом, аквапарк.
Гурманы в Titanic Mardan Palace отведают различные
деликатесы и блюда не только традиционной турецкой кухни, но и кухонь различных
стран мира в девяти ресторанах a la carte. Знакомство с гастрономическими
изысками начнется с первого дня: всех гостей по приезде угостят шампанским Moet
Chandon, лукумом и османским шербетом. В винном хранилище отеля, напоминающем
исторические погреба замка в Бордо, эстеты смогут отыскать уникальные
экземпляры со всего мира. Более 8000 бутылок вина ждет своих почитателей!
Для влюбленных дворец Titanic Mardan Palace станет идеальным
вариантом для проведения свадебной церемонии и романтического отдыха.
Для любителей гольфа Titanic Mardan Palace располагает полем
площадью 110 гектаров – первым в Турции, имеющим 27 лунок, с великолепным видом
на Таврские горы, живописную реку и Средиземное море.
Преображения коснулись внешнего и внутреннего обликов отеля:
Titanic Mardan Palace объединил в себе концепцию роскошного дворца с
тенденциями современного туризма. Четыре разных архитектурных стиля отражают
восточное очарование и разнообразие Стамбула.
Обращает на себя внимание лобби отеля, которое выполнено в
стиле дворца Долмабахче, с витражным потолком высотой 21 метр, оформленным в
виде неба и украшенным традиционными мотивами ремесленных изделий Османской
империи. Также на территории отеля находится миниатюра известного Галатского
моста Леонардо да Винчи.
Номерной фонд состоит из 543 номеров. После открытия в
предложениях отеля стали доступны новые апартаменты pool dublex suite и premium
pool dublex suite с прямым выходом к бассейну.
Приобрести тур на Coral Travel May Fest можно в офисах
компании или на .