Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов. Их совокупное состояние составило полтриллиона долларов – это чуть больше годового бюджета Австралии.

Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов. Их совокупное состояние составило полтриллиона долларов – это чуть больше годового бюджета Австралии.Возглавил список владелец нефтехимического холдинга Сибур и председатель правления газовой компании Новатэк Леонид Михельсон. С прошлого года состояние бизнесмена увеличилось на 10 миллиардов долларов и сейчас у него 24 миллиарда. Поэтому с третьего места в прошлогоднем рейтинге он поднялся на первое.За ним идет лидер 2018 года Владимир Лисин. Сейчас состояние основного владельца Новолипецкого металлургического комбината и самого крупного российского производителя – 21,3 млрд долларов.Замыкает тройку богатейших россиян Вагит Алекперов. У главного нефтяного магната России и главы Лукойла 20,7 млрд долларов.А вот старожил списка Forbes в первую тройку не вошел. У самого, наверное, известного российского миллиардера Романа Абрамовича сейчас всего лишь 12,4 млрд долларов. Он на 10-м месте.В Топ-200 миллиардеров вошли и две россиянки. Это бывшая владелица корпорации Интеко, супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова – Елена Батурина с 1,2 млрд долларов. А также основатель интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук с 1 млрд долларов. Они, соответственно, на 81-м и 94-м местах.Forbes отмечает, что в этом году в рейтинг вошли 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров.