Хорватский полузащитник лондонского Челси Матео Ковачич, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, в ближайшее время может оказаться в российском чемпионате. Представители футболиста ведут переговоры с санкт-петербургским Зенитом.

Хорватский полузащитник лондонского "Челси" Матео Ковачич, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", в ближайшее время может оказаться в российском чемпионате. Представители футболиста ведут переговоры с санкт-петербургским "Зенитом".Об этом сообщил Daily Mail. По информации издания, сине-бело-голубые заинтересованы в приобретении 24-летнего хорвата. В нынешнем сезоне Ковачич провел за лондонский клуб 43 игры, записав на свой счет два голевых паса.Трансферная стоимость хорватского футболиста оценивается в 35 миллионов евро.