Нижняя палата приняла во втором и третьем чтениях законопроект о совершенствовании системы госзакупок вместе с поправками, предложенными премьер-министром Дмитрием Медведевым. Доработанный документ упрощает конкурсные процедуры для малого бизнеса и облегчает получение лекарств тяжелобольным людям, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Нижняя палата приняла во втором и третьем чтениях законопроект о совершенствовании системы госзакупок вместе с , предложенными премьер-министром Дмитрием Медведевым. Доработанный документ упрощает конкурсные процедуры для малого бизнеса и облегчает получение лекарств тяжелобольным людям, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель нижней палаты напомнил, что ко второму чтению,
которое состоялось 16 апреля, депутаты вместе с правительством согласовали
более 70 поправок. "Однако оставалось еще пять, очень важных, существенно
улучшающих законопроект, по которым нам не удалось прийти к единой
позиции", – отметил Володин.
В ходе вчерашнего отчета премьера перед депутатами удалось
оперативно выйти на компромиссное решение. Сегодня парламентарии вернули
документ во второе чтение и окончательно приняли его с согласованными
поправками.
Помимо прочего, законопроект позволяет закупать без
конкурсных процедур лекарства на сумму до миллиона рублей. "Речь идет о
препаратах, которые назначаются по решению врачебной комиссии", – уточнил
Володин. Сейчас такие закупки ограничены 200 тысячами рублей.
Кроме того, хорошо зарекомендовавший себя в работе с
контрактной системой малый бизнес освобождается от необходимости предоставлять
обеспечительные меры – залоги, гарантии и прочее.
Согласованные Госдумой и правительством поправки также
повышают ценовой порог для так называемых коротких аукционов со сроком подачи в
семь дней: сумма увеличивается с трех до 300 миллионов рублей, а в
строительстве – до двух миллиардов.
Для торгов в строительной отрасли и в сфере капремонта
устанавливается предквалификация субъектов. В таких закупках могут принять
участие лишь поставщики с опытом в строительстве. По словам Володина, это
послужит дополнительной гарантией качества работ.
Еще одна принятая поправка гласит, что в случае расторжения
контракта с победителем заказчик может заключить договор с участником, которому
присвоен второй номер.
Рабочая группа Госдумы по совершенствованию процедур
госзакупок продолжит работать и после принятия закона. По словам спикера нижней
палаты, этой осенью может быть внесен еще один пакет поправок.
Напомним, Дмитрий Медведев в среду, 17 апреля, выступил с
отчетом перед депутатским корпусом о работе правительства за прошлый год. Глава
кабмина затронул актуальные вопросы в социально-экономической сфере, включая
реализацию национальных проектов. В ходе дискуссии с парламентариями глава
правительства предложил ряд поправок в проект закона о совершенствовании
госзакупок.