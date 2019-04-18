Нижняя палата приняла во втором и третьем чтениях законопроект о совершенствовании системы госзакупок вместе с поправками, предложенными премьер-министром Дмитрием Медведевым. Доработанный документ упрощает конкурсные процедуры для малого бизнеса и облегчает получение лекарств тяжелобольным людям, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Нижняя палата приняла во втором и третьем чтениях законопроект о совершенствовании системы госзакупок вместе с , предложенными премьер-министром Дмитрием Медведевым. Доработанный документ упрощает конкурсные процедуры для малого бизнеса и облегчает получение лекарств тяжелобольным людям, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Председатель нижней палаты напомнил, что ко второму чтению,которое состоялось 16 апреля, депутаты вместе с правительством согласовалиболее 70 поправок. "Однако оставалось еще пять, очень важных, существенноулучшающих законопроект, по которым нам не удалось прийти к единойпозиции", – отметил Володин.В ходе вчерашнего отчета премьера перед депутатами удалосьоперативно выйти на компромиссное решение. Сегодня парламентарии вернулидокумент во второе чтение и окончательно приняли его с согласованнымипоправками.Помимо прочего, законопроект позволяет закупать безконкурсных процедур лекарства на сумму до миллиона рублей. "Речь идет опрепаратах, которые назначаются по решению врачебной комиссии", – уточнилВолодин. Сейчас такие закупки ограничены 200 тысячами рублей.Кроме того, хорошо зарекомендовавший себя в работе сконтрактной системой малый бизнес освобождается от необходимости предоставлятьобеспечительные меры – залоги, гарантии и прочее.Согласованные Госдумой и правительством поправки такжеповышают ценовой порог для так называемых коротких аукционов со сроком подачи всемь дней: сумма увеличивается с трех до 300 миллионов рублей, а встроительстве – до двух миллиардов.Для торгов в строительной отрасли и в сфере капремонтаустанавливается предквалификация субъектов. В таких закупках могут принятьучастие лишь поставщики с опытом в строительстве. По словам Володина, этопослужит дополнительной гарантией качества работ.Еще одна принятая поправка гласит, что в случае расторженияконтракта с победителем заказчик может заключить договор с участником, которомуприсвоен второй номер.Рабочая группа Госдумы по совершенствованию процедургосзакупок продолжит работать и после принятия закона. По словам спикера нижнейпалаты, этой осенью может быть внесен еще один пакет поправок.Напомним, Дмитрий Медведев в среду, 17 апреля, выступил сотчетом перед депутатским корпусом о работе правительства за прошлый год. Главакабмина затронул актуальные вопросы в социально-экономической сфере, включаяреализацию национальных проектов. В ходе дискуссии с парламентариями главаправительства предложил ряд поправок в проект закона о совершенствованиигосзакупок.