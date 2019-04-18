Баскетбольный ЦСКА в первом четвертьфинальном матче Евролиги в Москве обыграл испанскую Басконию со счетом 94:68. Главный тренер армейцев Димитрис Итудис поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

Баскетбольный ЦСКА в первом четвертьфинальном матче Евролиги в Москве обыграл испанскую "Басконию" со счетом 94:68. Главный тренер армейцев Димитрис Итудис поделился впечатлениями от игры своих подопечных."Поздравляю игроков. Мы были лучшей командой. Мы выполнили наш план по защите и нападению почти идеально. Пусть мы проиграли первую четверть, но даже в ней владели инициативой и могли бы быть лидерами".Наставник армейцев рассказал о том, что сказал своим подопечным в перерыве встречи: "Мы говорили о том, как действовать вместе, мы выиграли 71-44 по итогам трех четвертей. Мы недавно играли с ними недавно, выиграли 27-12 в последней четверти и постарались перенести те успехи в этот мат. Третья четверть доказала, на что мы способны, мы цеплялись за мячи, мы выбирали ситуации для бросков. ".Итудис заявил, что знает, что им противостоит отличная и мотивированная команда: "Мы сделали только первый шаг, и теперь начнем готовиться ко второму матчу".Также греческий специалист обратился к армейским болельщикам: "Хочу поблагодарить болельщиков. Возможно, нам хотелось бы увидеть больше людей на трибунах, но те, кто пришел, обеспечили классную поддержку. Уверен, им понравилось то, что они увидели. Надеюсь, в четверг придет больше болельщиков".