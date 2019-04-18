Звезда фильма Доживем до понедельника приехала в гости к Борису Корчевникову. Актер Юрий Чернов стал героем программы Судьба человека телеканала Россия 1.

Звезда фильма "Доживем до понедельника" приехала вгости к Борису Корчевникову. Актер Юрий Чернов стал героем программы "Судьбачеловека" телеканала "Россия 1".Звезда советского кино рассказала, что помимо театрального,получил цирковое образование. "Жонглировал, пантомимой занимался, у васесть в кустах стул?" -спросил Юрий Чернов у ведущего ток-шоу "Судьба человека".Борис Кочевников понял намек знаменитости и вытащил из-закулис необходимый гостю предмет мебели. "Вы не боитесь?" – спросил Чернов иодним движением поставил перевернутый вверх тормашками стул себе на лоб.Каким-то невероятным образом артист удерживал его на голове без помощи рук.После Юрий Николаевич усложнил себе задачу. Все еще держа наголове стул, он сыграл телеведущему на гитаре.Корчевников не скрывал своего изумления. Шоумен решил, что трюквыполнен с помощью лески, прикрепленной к потолку.Так и не найдя подвоха, Борис попытался повторить заЧерновым. Артист с удовольствием помог собеседнику почувствовать себя цирковымартистом: он аккуратно опустил стул на голову Корчевникову.После Юрий Николаевич признался ведущему ток-шоу , что из-за циркового училища ему пришлось отказаться от роли Петрухив популярном советском фильме "Белое солнце пустыни". Режиссер Владимир Мотыль личноутвердил его."Надо было уезжать на съемки в Среднюю Азию. Мне в училищесразу сказали, что придется сделать выбор. Либо учеба, либо съемки в кино. Нанесколько месяцев меня бы никто не отпустил. Поэтому я отказался от этой роли.После этого локти никогда не кусал. Считаю, что и без этой роли я состоялся какактер. Много лет проработал в театре", – поведал артист ведущему программы.Рассказал Чернов и о личной жизни. С первой женой ЮрийНиколаевич развелся после трех лет брака. В этих отношениях у него появиласьдочь, в которой он души не чает. А вот настоящее семейное счастье он обрел вместесо второй супругой Валентиной. В этом союзе у артиста родились дочь и сын.