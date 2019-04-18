Звезда фильма Доживем до понедельника приехала в
гости к Борису Корчевникову. Актер Юрий Чернов стал героем программы Судьба
человека телеканала Россия 1.
Звезда фильма "Доживем до понедельника" приехала в
гости к Борису Корчевникову. Актер Юрий Чернов стал героем программы "Судьба
человека" телеканала "Россия 1".
Звезда советского кино рассказала, что помимо театрального,
получил цирковое образование. "Жонглировал, пантомимой занимался, у вас
есть в кустах стул?" -спросил Юрий Чернов у ведущего ток-шоу "Судьба человека".
Борис Кочевников понял намек знаменитости и вытащил из-за
кулис необходимый гостю предмет мебели. "Вы не боитесь?" – спросил Чернов и
одним движением поставил перевернутый вверх тормашками стул себе на лоб.
Каким-то невероятным образом артист удерживал его на голове без помощи рук.
После Юрий Николаевич усложнил себе задачу. Все еще держа на
голове стул, он сыграл телеведущему на гитаре.
Корчевников не скрывал своего изумления. Шоумен решил, что трюк
выполнен с помощью лески, прикрепленной к потолку.
Так и не найдя подвоха, Борис попытался повторить за
Черновым. Артист с удовольствием помог собеседнику почувствовать себя цирковым
артистом: он аккуратно опустил стул на голову Корчевникову.
После Юрий Николаевич признался ведущему ток-шоу , что из-за циркового училища ему пришлось отказаться от роли Петрухи
в популярном советском фильме "Белое солнце пустыни". Режиссер Владимир Мотыль лично
утвердил его.
"Надо было уезжать на съемки в Среднюю Азию. Мне в училище
сразу сказали, что придется сделать выбор. Либо учеба, либо съемки в кино. На
несколько месяцев меня бы никто не отпустил. Поэтому я отказался от этой роли.
После этого локти никогда не кусал. Считаю, что и без этой роли я состоялся как
актер. Много лет проработал в театре", – поведал артист ведущему программы.
Рассказал Чернов и о личной жизни. С первой женой Юрий
Николаевич развелся после трех лет брака. В этих отношениях у него появилась
дочь, в которой он души не чает. А вот настоящее семейное счастье он обрел вместе
со второй супругой Валентиной. В этом союзе у артиста родились дочь и сын.