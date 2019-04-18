Американская ракета-носитель Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus в среду отправилась к Международной космической станции. Корабль должен доставить на орбиту три с половиной тонны груза.

Американская ракета-носитель Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus в среду отправилась к Международной космической станции. Корабль должен доставить на орбиту три с половиной тонны груза.Стыковка с МКС запланирована на 19 апреля. Запуск произведен с космодрома Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния, сообщает РИА Новости.Корабль доставит на МКС расходные материалы, необходимые для функционирования станции, а также научное оборудование. Корабль будет пристыкован к МКС вплоть до июля, когда будет отмечаться 50-я годовщина высадки американских астронавтов на Луну. После того как он покинет станцию, он будет оставаться на орбите до декабря, чтобы осуществить запуск мини-спутников и провести ряд научных экспериментов.